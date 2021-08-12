Названа основная причина распада группы «Тату»: «Они ничего из себя не представляли»
Ася Калясина, экс-ведущая известного хит-парада «Щит-парад» и сотрудница Universal Music в то время, когда группа была на взлете, объяснила: «Это была искусственно спродюсированная такая группа, которая не существовала сама по себе. Она существовала только благодаря людям вокруг нее». И поэтому распалась в тот же момент, как ее создателей и авторов песен «раскидало конфликтами».
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Фото: Maxim Burlak/Global Look Press
Также, Калясина убедительно заверила, что ее участницы Юля Волкова и Лена Катина, как творческие единицы — «из себя ничего не представляли».
И добавила, что певицы не ценили того, что имели, поэтому так быстро это потеряли: «Они очень уставали. Я помню, как мы прилетали куда-нибудь, во Францию, их встречали фанаты в аэропорту, тысячи людей с плакатами, а они говорили: "О Господи! Когда мы уже поедем домой, мы хотим домой», — поделилась она.
История создания группы звучит также странно, как и немыслимость такого мирового успеха: вдохновившись модными течениями бурных 2000-х и столичными финансовыми инвестициями, рекламщик из Саратова, Иван Шаповалов, нашел начинающего автора песен, подходящих молодых солисток и начал формировать историю поп-группы: «Это была очень странная группа. Мы сидели на чердаке офиса: там где-то Ваня ходит, сидит школьник и две школьницы и что-то делают. Не было никаких задач, мы ничего не знали», — поделился создатель хитов «200 по встречной» и «Я сошла с ума», композитор Сергей Галоян, которому тогда едва исполнилось 17 лет.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
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