Названа основная причина распада группы «Тату»: «Они ничего из себя не представляли»

И добавила, что певицы не ценили того, что имели, поэтому так быстро это потеряли: «Они очень уставали. Я помню, как мы прилетали куда-нибудь, во Францию, их встречали фанаты в аэропорту, тысячи людей с плакатами, а они говорили: "О Господи! Когда мы уже поедем домой, мы хотим домой», — поделилась она.

История создания группы звучит также странно, как и немыслимость такого мирового успеха: вдохновившись модными течениями бурных 2000-х и столичными финансовыми инвестициями, рекламщик из Саратова, Иван Шаповалов, нашел начинающего автора песен, подходящих молодых солисток и начал формировать историю поп-группы: «Это была очень странная группа. Мы сидели на чердаке офиса: там где-то Ваня ходит, сидит школьник и две школьницы и что-то делают. Не было никаких задач, мы ничего не знали», — поделился создатель хитов «200 по встречной» и «Я сошла с ума», композитор Сергей Галоян, которому тогда едва исполнилось 17 лет.