Назван самый «кассовый» актер за всю историю кино

Но в реальной жизни Сталлоне ждали разочарования — десятки проб не приносили результатов, а небольшие подработки между ними не давали стабильного дохода. Сильвестр даже потерял семью, первая супруга не выдержала нежелания мужа отказаться от мечты и заняться прибыльным делом, но актер не сдавался. И от отчаяния даже начал писать сценарии.

Из 16 пробных текстов успешным стал только один, которым будущая звезда вдохновился, посмотрев бой Мухаммеда Али. Сценарий «Рокки» был написан за три дня, потом Слай отправил финальную версию на студию Universal. Через несколько недель ему позвонили, и после ряда правок они были готовы приступить к съемкам картины. Агенты предложили нищему автору $15 тысяч за текст, но Сталлоне отказался. Он предложил им купить скрипт за 1 доллар, но взять его на главную роль. Проект был снят за 28 дней и стал лучшим проектом уходящего 1976 года: в прокате он собрал рекордные 225 миллионов долларов и получил три «Оскара». А сам Сильвестр стал вторым человеком в истории, получившим награду как актер и одновременно как режиссер фильма. Первым был Чарли Чаплин.