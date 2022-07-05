Назло завистникам: Королева и Тарзан появились вместе на премьере фильма

В последнее время завистники весьма активно «разводили» звездную пару. Справедливости ради стоит отметить, что Наташа Королева и Тарзан и сами упорно подогревали слухи о расставании. Сначала знаменитый танцор позволил себе интрижку с молодой актрисой, а затем и исполнительница хита «Желтые тюльпаны» призналась в «ответных» изменах мужу.

Но, кажется, страсти поутихли и супругам удалось пережить очередной кризис в отношениях. Очередным доказательством этого стал совместный семейный выход в свет. 5 июля звездная чета появилась на премьере фильма «Булки» с Кристиной Асмус в главной роли. Помимо исполнительницы главной роли, новую картину представили Марк Богатырев, Борис Дергачев, Васант Балан, Юлия Топольницкая, Валентина Мазунина, Юлия Сулес, Татьяна Орлова и Александр Ревенко.

Наташа Королева и Тарзан непринужденно общались с журналистами и поклонниками, всем своим видом демонстрируя, что в их отношениях царит идиллия и ни о каком разводе речи даже не идет.