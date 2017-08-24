Легендарная супермодель 90-х Синди Кроуфорд решила попробовать себя в новом ампула, став дизайнером собственной линии джинсов.

Совместно с брендом Re/Done звезда создала капсульную коллекцию The Crawford’s jeans, особенность которой заключается в том, что все вещи сшиты из переработанного материала старых джинсовых вещей, а также повторяют силуэт 90-х.

В качестве амбассадора выступила сама Кроуфорд. Модель предстала в сексуальных образах в рамках рекламной кампании своей авторской коллекции. Особенное внимание поклонников Синди привлекло фото, на котором она позирует топлес. Стоит отметить, что выглядит Кроуфорд не хуже, чем в период расцвета своей карьеры в 90-х.

«Моя дочь одержима Re/Done, но у меня не было их джинсов. Джинсы Re/Done мне напомнили силуэты Levi’s, которые мы все носили. Я опубликовала в Instagram фотографию в Levi’s с таким комментарием: "Я носила Re/Done до Re/Done". На кадр обратили внимание владельцы Re/Done и предложили мне поработать над собственной коллекцией джинсов», — рассказала модель о том, как появилась идея создания коллекции.