Навка с Глюкозой сожгли COVID-19, а Шпица устроила бранч: как звезды провели Масленицу

В России Масленица отмечается в течение недели перед Великим постом. В 2021 году она выпала на неделю с 8 по 14 марта. Звезды решили проводить праздник по-разному. Татьяна Навка с Глюкозой и подругами примерила русские народные костюмы и сожгла COVID-19. Огромное чучело из сухой травы ярко горело, пока организаторы мероприятия снимали шоу на камеру. К звездной компании присоединилась и солистка Little Big Софья Таюрская. Вся компания устроила гонки на санях.

Под зажигательными танцами и яркими фото Татьяна написала: «Провожаем Масленицу!! Как же я люблю наши замечательные традиции!! Встречай весну! Провожай зиму! Масленица широка идет в народ!!! В теплой дружной компании отметили праздник с широтой русской души, даже сожгли коронавирус. Идея просто. Так что надеюсь вместе с зимой проводили и его! Наплясались, частушек напелись, в игры да забавы наигрались, блинов наелись, в общем сделали все, что могли для проводов зимы и встречи весны! Посылаем вам лучики отличного настроения и бодрого духа!!!».