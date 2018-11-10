«Навка — королева воинов»: фигуристка перевоплотилась в амазонку на телешоу

В каждом выпуске обновленного шоу «Слава богу, ты пришел!» четыре приглашенные звезды участвуют в разных импровизациях, при этом заранее не зная, в какой роли предстанут перед зрителями. 9 ноября гостями выпуска стали Максим Галкин, Вадим Галыгин, Гарик Сукачев и Татьяна Навка — последней досталась роль амазонки, причем фигуристка облачилась в костюм главной героини сериала «Зена — королева воинов».

«Одно дело, когда надеваешь костюм и тщательно создаешь образ, а другое, когда должен очень быстро в сию же секунду отреагировать на ситуацию. Это, конечно, не так просто, для этого нужен навык. Когда в жанре импровизации не работал, рядом с такими мэтрами юмора достаточно сложно», — поделилась Навка своими впечатлениями от съемок, хотя добавила, что они все равно прошли для нее очень весело и интересно.