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«Навка — королева воинов»: фигуристка перевоплотилась в амазонку на телешоу

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Навка в шоу «Слава богу, ты пришел!»

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На днях в эфир канала СТС вышел новый эпизод юмористического шоу Сергея Светлакова «Слава богу, ты пришел!». На этот раз в нем приняли участие Татьяна Навка, Максим Галкин, Вадим Галыгин и Гарик Сукачев.

В каждом выпуске обновленного шоу «Слава богу, ты пришел!» четыре приглашенные звезды участвуют в разных импровизациях, при этом заранее не зная, в какой роли предстанут перед зрителями. 9 ноября гостями выпуска стали Максим Галкин, Вадим Галыгин, Гарик Сукачев и Татьяна Навка — последней досталась роль амазонки, причем фигуристка облачилась в костюм главной героини сериала «Зена — королева воинов».

«Одно дело, когда надеваешь костюм и тщательно создаешь образ, а другое, когда должен очень быстро в сию же секунду отреагировать на ситуацию. Это, конечно, не так просто, для этого нужен навык. Когда в жанре импровизации не работал, рядом с такими мэтрами юмора достаточно сложно», — поделилась Навка своими впечатлениями от съемок, хотя добавила, что они все равно прошли для нее очень весело и интересно.

Кстати, Татьяне помогала телеведущая Яна Кошкина, тоже ставшая одной из амазонок — очень эффектной благодаря своему пышному бюсту, так и рвущимся наружу. А вам понравилось выступление Навки в шоу?

Фото и видео: Instagram, кадры из передачи

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