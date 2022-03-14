Наваи Бакиров во время участия в шоу «Маска» похудел на 10 килограммов

Певец Наваи Бакиров из дуэта HammAli & Navai покинул шоу «Маска» в пятом выпуске. Членам жюри с трудом удалось разгадать загадочного артиста, который запутал всех, исполнив свой же хит «Птичка».

Выбивший участник рассказал изданию «Комсомольская правда» о том, какие эмоции он испытал на проекте, а также от чего ему пришлось отказаться во время съемок, чтобы держать себя в форме.

Наваи поделился интересным фактом, касаемо своего костюма. Как оказалось, маску Джокера придумал он сам. «Этот костюм – полностью моя идея, в том числе двуликая маска и выбор цветовой гаммы», — добавил артист.