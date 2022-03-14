Наваи Бакиров во время участия в шоу «Маска» похудел на 10 килограммов
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: пресс-служба НТВ
Певец Наваи Бакиров из дуэта HammAli & Navai покинул шоу «Маска» в пятом выпуске. Членам жюри с трудом удалось разгадать загадочного артиста, который запутал всех, исполнив свой же хит «Птичка».
Выбивший участник рассказал изданию «Комсомольская правда» о том, какие эмоции он испытал на проекте, а также от чего ему пришлось отказаться во время съемок, чтобы держать себя в форме.
Наваи поделился интересным фактом, касаемо своего костюма. Как оказалось, маску Джокера придумал он сам. «Этот костюм – полностью моя идея, в том числе двуликая маска и выбор цветовой гаммы», — добавил артист.
Исполнитель похудел на 10 килограммов во время участия в шоу и костюмерам пришлось непросто, так как нужно было экстренно подгонять одежду под новые параметры.
Помимо вкусной еду артисту пришлось отказаться от многих репетиций, фотосессий и посещений студии звукозаписи. Также Наваи отменил отпуск и некоторые личные дела, чтобы преуспеть в «Маске».
По словам бывшего конкурсанта, костюм полностью отражает его внутреннее состояние: «Я такой же бешеный, как и Джокер».
Фото: Global Look Press, пресс-служба НТВ