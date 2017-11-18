Певица рассказала, как ей удается поддерживать себя в форме.

Популярная певица начала 2000-х годов Саша Project на сегодняшний день может похвастаться идеальной фигурой. Но недавно мама двоих детей призналась, что была «колобком». В Instagram певицы появился большой пост, посвященный избавлению от лишнего веса. В подписи к видеоколлажу из фотографий различных лет Саша Project рассказала, что 3 года назад весила 91 килограмм — это был вес перед рождением младшего ребенка звезды. «Вышла из роддома 82кг) это при росте 158)) представляете каким колобком я была?))» — откровенничает с подписчиками артистка. А сейчас вес певицы составляет 55 кг.

Публикация от САША PROJECT (@sasha__project) Ноя 18 2017 в 8:40 PST

По мнению знаменитости, в первую очередь необходимо прислушиваться к организму, понять, что ему нравится, а что нет: «Например я обожаю мясо!!😍 🍝 спагетти и булочки 🙃🙃 но я знаю что стоит мне поесть эти продукты и моя кожа покрывается раздражением и вздувает живот😒😒 стоит поесть после 6 и я начинаю отекать 🙁😕😫 я очень быстро худею и набираю вес ! Так как знаю какие продукты пагубно влияют на мой организм ! Захотела похудеть 🙃 отменила эти продукты) если очень хочется, я знаю, что завтра отеку и наберу пару кг)) и научилась держать баланс )». «Научитесь слушать себя и прислушиваться к своему организму !!! Кушайте 5 раз в день ) но не порциями как привыкли ) а делите привычную порцию на 4 части ) чтобы общее количество еды, было не большим и не накладным для организма) не кушайте 1, 2 раза в день и огромными порциями 🤦🏼♀️ это очень вредно для организма !!! И снижает работоспособность ! Будьте активными!!!занимайтесь спортом! И не объедайтесь 😋🍝», — подытожила Саша Project.