Нателла Крапивина — об отношениях с дочерью и возвращении в шоу-бизнес: «Я распрощалась... ненадолго!»

«Мы просто попытались переосмыслить сюжеты Пушкина. Потому что самое важное на сегодняшний день, на мой взгляд, — обращать внимание молодежи на великих русских писателей и поэтов. И если хотя бы один из 100 зрителей после нашего сериала прочтёт сказку Пушкина в оригинале, это будет главным нашим достижением», — рассказала Нателла.

После своего громкого заявления об уходе из шоу-бизнеса, Крапивина уже намерена вернуться и в музыкальную индустрию, так как хочет продолжать помогать молодым артистам строить карьеру. «Я распрощалась... ненадолго! Уже потихоньку хочу вернуться. Мне хочется попробовать поработать с молодежью. Я нашла пару очень интересных молодых ребят и собираюсь со своим партнером запускать музыкальный лейбл. Не раскручивать, а скорее, помогать музыкантам прокладывать свой путь. Быть не продюсером, а менеджером», — отметила Нателла.

Что касается дочери, Крапивина рада возвращению 18-летней Софии после учебы из Лондона и теперь вместе с ней посещает светские мероприятия. Нателла рассказала, что с детства прививала девочке любовь к русской классике и рада, что София выросла начитанным и умным ребенком.

На вопрос о будущем зяте, продюсер отметила, что уважает мнение своей дочери и примет любое ее решение относительно второй половины: «Я дочери абсолютно доверяю и приму любое ее решение, просто потому, что очень люблю. Буду аккуратненько в сторонке наблюдать, и если вдруг возникнут какие-то нюансы, отреагирую и обязательно поддержу».