Нателла Крапивина о любви: «Я рассталась с человеком, но чувства остались»

Нателла Крапивина стала гостем нового выпуска YouTube-шоу «Георгий за кадром», где рассказала о личной жизни и о том, почему она не такая «железная леди», как всем кажется.

Нателлу можно смело назвать сильной женщиной — смелая и решительная, ее даже нельзя увидеть в платье, отметил Георгий, увидев ее по видеосвязи. Как призналась девушка ведущему, она носит исключительно брюки. Однако этот образ не означает, что в любви и с близкими Нателла такая же жесткая.