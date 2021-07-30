Нателла Крапивина о любви: «Я рассталась с человеком, но чувства остались»
Нателла Крапивина стала гостем нового выпуска YouTube-шоу «Георгий за кадром», где рассказала о личной жизни и о том, почему она не такая «железная леди», как всем кажется.
Нателлу можно смело назвать сильной женщиной — смелая и решительная, ее даже нельзя увидеть в платье, отметил Георгий, увидев ее по видеосвязи. Как призналась девушка ведущему, она носит исключительно брюки. Однако этот образ не означает, что в любви и с близкими Нателла такая же жесткая.
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Фото: @natellakrapivina
«Я когда очень сильно люблю человека, конечно, меняюсь. Становлюсь очень мягкой. В отношениях я другая, не та, которая присутствует в жизни остальных людей», — объяснила Нателла.
Раскрывать ответ на вопрос, который очень интересует ее поклонников, — есть ли у нее отношения, Нателла не стала. Однако отметила, что любила, и недавно.
«Когда я в последний раз любила? Я, можно сказать, еще пребываю в этом состоянии. Еще не исчерпала до конца чувства. Я уже рассталась с человеком, но чувства остались…», — говорит Крапивина.
Она отметила, что боится совсем утратить возможность любить.
«Говорят, что полюбить по-настоящему можно только два или три раза в жизни. Так я вот боюсь, что мои возможности просто исчерпаны. С каждым человеком мне было очень круто», — призналась Нателла.
Фото: Instagram Нателлы Крапивиной
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