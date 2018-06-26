logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Наташа прости»: Андрей Малахов похвастался своей шикарной квартирой

48-летний Андрей Малахов пригласил журналистов в гости.

Скандал с увольнением известного шоумена Андрея Малахова с «Первого канала» заставил его поклонников изрядно поволноваться. Как оказалось, опасения были напрасными: Андрей давно может сам выбирать проекты себе по душе.

«Проект, который готовился несколько лет! Очень рад быть первой отечественной знаменитостью на обложке самого престижного журнала в мире архитектуры и дизайна. Главная фишка квартиры — не вид из окна на парки, Николину Гору и Новую Москву, а коллекция современного искусства (от @damienhirst и Кондо до @aidansalakhova и Вадика Монро) Спасибо, @tochkadesign за сотрудничество и отдельно @sbugaev за креатив и любовь к #contemporaryart! А все началось с холодильника @smegrussia ... Номер в продаже неделю, а мне предлагают уже сдать ее на время #worldcup2018. Ну только если @cristiano ... в квартире есть футбольный мяч от @banksy», — анонсировал Малахов материал о собственной квартире.

Фото: instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Знакомая Алеси Кафельниковой опозорила ее на всю страну, показав интимные фото
Озорная и помолодевшая Алла Пугачева позирует Максиму Галкину на отдыхе
Пышный бюст, собственная яхта и песня в ее честь: 63-летний Владимир Кузьмин ушел от жены к 26-летней блондинке
Алла Пугачева не надела белье на прогулку с мужем и возмутила поклонников
Платье, ради которого экстремально худеет Елена Малышева, жестко раскритиковали в Сети
«Инстаграм был последней каплей»: Иван Жидков потерял любовь и семимесячного сына из-за Татьяны Арнтгольц