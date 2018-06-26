«Наташа прости»: Андрей Малахов похвастался своей шикарной квартирой

Скандал с увольнением известного шоумена Андрея Малахова с «Первого канала» заставил его поклонников изрядно поволноваться. Как оказалось, опасения были напрасными: Андрей давно может сам выбирать проекты себе по душе.

«Проект, который готовился несколько лет! Очень рад быть первой отечественной знаменитостью на обложке самого престижного журнала в мире архитектуры и дизайна. Главная фишка квартиры — не вид из окна на парки, Николину Гору и Новую Москву, а коллекция современного искусства (от @damienhirst и Кондо до @aidansalakhova и Вадика Монро) Спасибо, @tochkadesign за сотрудничество и отдельно @sbugaev за креатив и любовь к #contemporaryart! А все началось с холодильника @smegrussia ... Номер в продаже неделю, а мне предлагают уже сдать ее на время #worldcup2018. Ну только если @cristiano ... в квартире есть футбольный мяч от @banksy», — анонсировал Малахов материал о собственной квартире.