Наташа Поли появилась в Каннах в роскошном золотом платье, а Марион Котийяр — в странном джинсовом кимоно

Картину «Боже мой!» на Каннском кинофестивале представили режиссер Арно Деплешен и сыгравшие в нем главные роли актрисы Леа Сейду и Сара Форестье. Самой яркой девушкой на красной дорожке премьеры стала Наташа Поли — модель позировала фотографам в роскошном золотистом платье с длинным шлейфом и демонстрировала точеную фигуру спустя месяц после родов.
Фото: Global Look Press / Erlend Staub, via www.imago-imag
Марион Котийяр поддержала своего друга и коллегу, режиссера Ксавье Долана. Актриса появилась на премьере его новой картины «Матиас и Максим» в необычном образе — коротких шортах, топе и рваном джинсовом кимоно до пола.
Больше знаменитостей с очередного дня кинофестиваля в Каннах — в нашей фотогалерее.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Globallookpress
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