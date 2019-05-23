Наташа Поли появилась в Каннах в роскошном золотом платье, а Марион Котийяр — в странном джинсовом кимоно

Картину «Боже мой!» на Каннском кинофестивале представили режиссер Арно Деплешен и сыгравшие в нем главные роли актрисы Леа Сейду и Сара Форестье. Самой яркой девушкой на красной дорожке премьеры стала Наташа Поли — модель позировала фотографам в роскошном золотистом платье с длинным шлейфом и демонстрировала точеную фигуру спустя месяц после родов.