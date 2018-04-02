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Наташа Королева высказалась о красоте Тарзана и других женщинах: «Это его образ жизни»

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Наташа Королева прокомментировала очень откровенные видео с выступлений мужа.

В Сети — новая волна слухов о Сергее Глушко, выступающем под псевдонимом «Тарзан». Желтые СМИ раздобыли видеоролик, в котором мужчина во время своего выступления имитирует интимный акт со своей поклонницей, прикрыв «причинное место» простыней. «Наташа Королева рассказала о разводе с Тарзаном», — гласят заголовки.

«В интернете огромное количество всего, что касается нашей семьи. Как правило, незаконного! Мой супруг является по своему увлечению артистом стриптиза. Что такое стриптиз? Он предполагает обнажение на сцене. Мы с мужем 17 лет. Поверьте, я уже давно ни на что не реагирую», — прокомментировала певица дейтвия мужа в разговоре с корреспондентом Sobesednik.ru.

Певица восхищается своим мужем: он поддерживает фантастическую форму, отказываясь от соблазнов. Гастрономических, разумеется. «У нас дома периодически накрываются столы с украинским колоритом. В этот момент проверяется сила воли мужа. Я могу согрешить с пирожком или же вареником. А он — никогда», — гордится она.

Красавец Тарзан нравится женщинам. «Сергей всегда хорошо выглядит: это его образ жизни», — подчеркнула Наташа, которая и сама прекрасно понимает, что сценический образ и личную жизнь в артистической среде принято разделять.

Пара живет душа в душу и не против еще одного ребенка: «Мне кажется, Боженька наверху видит все и дает по силам. Раз у нас нет второго ребенка, значит, мы не готовы или не можем. Но, если это случится, я буду только рада».

Фото: instagram

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