Наташа Королева в ярком зимнем образе исполнила свой старый новогодний хит

Напомним, что Наташа Королева вместе с сыном Архипом принимает участие в шоу «Две звезды: отцы и дети». Звездная мама поддерживает сына и помогает ему уверенно держаться на сцене. В последнем выпуске Леонид Ярмольник, который входит в жюри, отметил, что Архип явно провел домашнюю работу над собой, потому что стало заметно, как 19-летний сын Королевой и Тарзана стал увереннее себя вести на сцене.

Фото: Instagram, GlobalLookPress