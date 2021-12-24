Наташа Королева в ярком зимнем образе исполнила свой старый новогодний хит
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/koroleva__star/
Певица поделилась видео, снятым на природе. Наташа вживую исполнила свою песню «Зимние месяцы». Артистка выбрала максимально расслабленный и яркий образ — на фоне заснеженных деревьев она «выступала» в объемном пуховике цвета фуксии, ярко-лимонных болоньевых брюках, шапке и шарфе в тон.
Кстати, певица предложила своим фанатам спеть вместе с ней. «Обожаю эту песню и я реально подпевала ее вам, Наташа!», «Пою вместе с Вами», «Мне так нравится, когда Наташа говорит на концерте — теперь вы, поем вместе. Так здорово!», «Такая зимняя красота все бело, снег летит. Зимние месяцы вместе переживем‼» — поддержали любимую певицу подписчики.
Напомним, что Наташа Королева вместе с сыном Архипом принимает участие в шоу «Две звезды: отцы и дети». Звездная мама поддерживает сына и помогает ему уверенно держаться на сцене. В последнем выпуске Леонид Ярмольник, который входит в жюри, отметил, что Архип явно провел домашнюю работу над собой, потому что стало заметно, как 19-летний сын Королевой и Тарзана стал увереннее себя вести на сцене.
Фото: Instagram, GlobalLookPress