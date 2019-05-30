Наташа Королева в ярком парике устроила стриптиз в честь своего 46-летия

В эту пятницу, 31 мая, Наташа Королева празднует день рождения. В честь этого события популярная певица записала ироничное видео.
«Ну здравствуй 46я годовщина!!!», — написала она.
«Натаха, Наташечка, с днем рождения! Будь всегда такой же сексуальной и крутой!!!», «Круто, действительно красивеешь!!! Язык не поворачивается сказать на вы...», «Ну, хороша!! Ослепительна!!! На пятом-то десятке!!! Держись, Тарзан, двумя руками за жену», «Богини не стареют», — комментируют подписчики.
Поклонники часто отмечают, что певица выглядит моложе своих лет. «Я предпочитаю натуральность во всем. Пока такая возможность есть, пока годы позволяют, я стараюсь быть такой, какая есть. В жизни практически не пользуюсь косметикой. Волосы, ногти, брови, ресницы и губы у меня натуральные. Никакого апгрейда я с собой не делала», — говорила Наташа газете «Зажигай!».
Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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