Наташа Королева в ярком парике устроила стриптиз в честь своего 46-летия

Поклонники часто отмечают, что певица выглядит моложе своих лет. «Я предпочитаю натуральность во всем. Пока такая возможность есть, пока годы позволяют, я стараюсь быть такой, какая есть. В жизни практически не пользуюсь косметикой. Волосы, ногти, брови, ресницы и губы у меня натуральные. Никакого апгрейда я с собой не делала», — говорила Наташа газете «Зажигай!».

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