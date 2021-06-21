Наташа Королева рассказала, что едва не потеряла мать

Она до сих пор вспоминает родителя с теплотой, хотя добавляет, что хорошо относится к другим романам своей мамы — не хочет, чтобы она была одна.

«Я нормально отреагировала, что мама выходит замуж. Она не может долго быть одна. Я не сильно вникала в их отношения. Рада, что ей все нравится».

А вот романы самой Наташи вызывали некоторое неодобрение мамы. Игорь Николаев в качестве супруга полностью устраивал Порывай, чего не скажешь о Тарзане.

«Все знают, что ты была не в восторге от зятя изначально. Ты пошла на понижение. Была теща великого композитора, а стала известного стриптизера. Для тебя это был удар», — говорит маме Наталья.

Потом отношения, к счастью, наладились.

«У мамы с зятьями всегда хорошо, ей удалось как-то так сделать, что ей с ними отлично и комфортно, а мне бывает по-разному».