Наташа Королева рассказала, что едва не потеряла мать
«Мне кажется, что в конце 2019 года она у нас переболела коронавирусом. Мама тогда приехала из круиза и просто умирала. Ее выламывало, выкручивало. Она не могла дышать. Все время сильно кашляла. Три месяца мы с мужем не знали, что делать. Она мне не раз поникшим голосом говорила, что все плохо. Постепенно она, к счастью, выкарабкалась», — рассказала Королева.
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Фото: @koroleva__star
Это было очень тяжело — ведь ранее певица потеряла отца, который умер буквально у нее на руках.
«Я всегда с нежностью вспоминаю своего отца. Ему было всего 53 года. Мне тогда было 20 лет. Он умер у меня на руках. Для меня это был тяжелый удар. В 20 лет у меня изменилась восприятие жизни. Я реализовала папины мечты. Он хотел посмотреть мир, купить автомобиль», — признается певица.
Она до сих пор вспоминает родителя с теплотой, хотя добавляет, что хорошо относится к другим романам своей мамы — не хочет, чтобы она была одна.
«Я нормально отреагировала, что мама выходит замуж. Она не может долго быть одна. Я не сильно вникала в их отношения. Рада, что ей все нравится».
А вот романы самой Наташи вызывали некоторое неодобрение мамы. Игорь Николаев в качестве супруга полностью устраивал Порывай, чего не скажешь о Тарзане.
«Все знают, что ты была не в восторге от зятя изначально. Ты пошла на понижение. Была теща великого композитора, а стала известного стриптизера. Для тебя это был удар», — говорит маме Наталья.
Потом отношения, к счастью, наладились.
«У мамы с зятьями всегда хорошо, ей удалось как-то так сделать, что ей с ними отлично и комфортно, а мне бывает по-разному».
Фото: Instagram Наташи Королевой
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