Наташа Королева прокомментировала скандал с шоу Андрея Малахова и песнями Игоря Николаева

Сегодня российские СМИ рассказали о «скандале», который произошел перед съемками шоу «Привет, Андрей!». «Наташе предложили петь песни исключительно Игоря Николаева, но она заявила, что хочет исполнять только новые хиты», — процитировал собственный источник сайт Sobesednik.ru, сообщив, что после отказа режиссеров артистка вспылила и отказалась приходить на съемки вообще. «Взбешенный Малахов отменил шоу с Королевой», — гласят заголовки.

«Открываю я глазоньки утром, а тут ШКАНДАЛЬ!!! Телефон с кучей пропущенных звонков и сообщений! Как ? Что ? Почему? Друзья не волнуйтесь, все БРЕШУТ! Как с Андреем так и с Игорем у нас МИР, Дружба и полное взаимопонимание чего и вам всем, уважаемые фантазеры-журналисты желаю», — высказалась Королева в своем блоге.

«Что только они не напишут», «И Николаев И.Ю, и Андрей Малахов и Наташа Королева умные и адекватные люди. Имеют прекрасные семьи, относятся с уважением друг к другу. А вот пресса из пальца высасывает всякую чушь, хотя бы извинились», «Ну вот ))) только люди попкорном запаслись, а тут бац и кина не будет», «А я так и знал. Жолтая пресса всегда обманывает своих читателей. Вам Наташа добра и вашей семье», «Рейтинги, рейтинги, все проклятые рейтинги, это все они...», «Сам не напомнишь, никто и не спросит...особенно от "затейницы " Наташки в период чеса перед "кремлёвским"», — обсуждают поклонники в комментариях.

Фото: instagram