Наташа Королева призналась, кто является отцом ее внебрачной дочери: «Я сама в шоке»

Но оказалось, что второй ребенок все же существует. Это дочь певицы, которую она подарила своему близкому другу путем донорства яйцеклетки. Пару лет назад Наталья часто летала в штаты в гости к своей матери, там же и живет отец ребенка. В тайне от семьи Королева решилась на этот сложный шаг, чем сделала близкого человека невероятно счастливым.

«У меня дочь, но от другого мужчины. Папа моей дочки не Сережа. Отец — мой очень хороший друг. Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. И сделала ему подарок в виде прекрасной девочки, дочки. Я подарила ему свою яйцеклетку. Я сама в шоке, но это случилось. Это мой друг, он киевлянин. Он переехал в Америку и достиг невероятных успехов в IT-индустрии. У него была самая большая мечта. Он хотел иметь детей», — рассказала певица в студии программы.

Ведущая, муж и сын были в шоке от откровений Натальи. Сергей Глушко не смог сдержать эмоций и вскочил с дивана. А после съемок пообещал устроить супруге семейный праздник.