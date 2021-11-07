Пухленькая и без косметики: Наташа Королева показала, как выглядела в 16 лет

Певица Наташа Королева своеобразно отметила 7 ноября. Как оказалось, для 48-летней исполнительницы эта дата имеет особое значение. 32 года назад именно в этот день она приехала в Москву.

«Я помню, как все это было, горели мои глаза, как голову мне вскружила ноябрьская Москва! 7 ноября 1989 года, поезд «Киев — Москва» привёз меня в столицу. 32 года назад — как миг! Так что для меня 7 ноября — моя личная знаковая дата!» — эмоционально поделилась певица в соцсетях. И выложила снимок себя 16-летней, продемонстрировав, как она выглядела на момент прибытия в столицу.