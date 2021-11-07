Пухленькая и без косметики: Наташа Королева показала, как выглядела в 16 лет
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News Russia
Певица Наташа Королева своеобразно отметила 7 ноября. Как оказалось, для 48-летней исполнительницы эта дата имеет особое значение. 32 года назад именно в этот день она приехала в Москву.
«Я помню, как все это было, горели мои глаза, как голову мне вскружила ноябрьская Москва! 7 ноября 1989 года, поезд «Киев — Москва» привёз меня в столицу. 32 года назад — как миг! Так что для меня 7 ноября — моя личная знаковая дата!» — эмоционально поделилась певица в соцсетях. И выложила снимок себя 16-летней, продемонстрировав, как она выглядела на момент прибытия в столицу.
Подписчики Натальи оказалсь очарованы снимком и засыпали певицу комплиментами. Свой комментарий оставила и Валерия. «Наташка, а ты все такая же хорошенькая и молоденькая», — написала звездная коллега Королевой.
Напомним, в те годы Наталья училась в Киевском эстрадно-цирковом училище по классу вокала. В Москву поехала по самостоятельному решению, чтобы пройти прослушивание у Игоря Николаева, а в 1991 году вышла их првая песня «Желтые тюльпаны». Так что в этом году Королева отмечает еще и 30-летний юбилей творческой деятельности.
В следующем году певица и композитор поженились. Кроме того они выпустили свой первый альбом, названный по его главному хиту «Дельфин и русалка». Из-за популярности песни самих Наташу Королеву и Игоря Николаева слушатели стали звать соответственно русалкой и дельфином.
Фото и видео: @koroleva__star/Instagram; East News