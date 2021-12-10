Наташа Королева рассказала о реакции сына на наличие у нее внебрачной дочери

Информацию о внебрачной дочери Королевой обнародовала Лера Кудрявцева в своем шоу «Секрет на миллион». Девочка вместе с отцом живет в США, а сама Королева поддерживает с ней близкие отношения, однако не представляется ей биологической матерью.

У Королевой есть еще один ребенок — сын Архип, рожденный в браке с Тарзаном. В одном из интервью певице задали волнующий общественность вопрос: «Как же сын отреагировал на информацию о том, что у него есть сестренка?»

В ответ исполнительница хита «Желтые тюльпаны» рассказала, что вся ее семья, и не только Архип, восприняла эту новость адекватно. «Все приняли это нормально, никаких сцен не было. Архип и вовсе обрадовался: "Круто! Теперь у меня есть сестра!"» — делится она.