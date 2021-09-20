Наташа Королева назвала огромную сумму, которую получила от друга за помощь в рождении дочери

Артистка рассказала, что обычным путем ее друг ребенка завести не мог ввиду своей нетрадиционной ориентации. В этом звезда призналась в шоу «Секрет на миллион», и откровением это стало даже для ее супруга Сергея Глушко.

«Я хочу поделиться с вами радостной новостью. Я стала биологической мамой дочки. Все хорошо, не переживайте. Знаю, что вы меня поймете, поэтому давайте поговорим обо всем дома», — раскрыла Королева. Оказалось, ее муж не знал подробностей, хотя о появлении дочери у знакомого был в курсе, и даже порадовался за него. Сергей был шокирован этим известием, но сумел взять себя в руки и решил, что все это к лучшему.

Помощь певицы была не просто актом доброй воли — ее друг отблагодарил ее, и она получила внушительную сумму. Хотя он хотел презентовать ей дорогое кольцо, она от него отказалась. Тогда он дал ей 50 биткоинов, что составляет 175 миллионов рублей.