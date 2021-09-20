Наташа Королева назвала огромную сумму, которую получила от друга за помощь в рождении дочери
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @koroleva__star
Артистка рассказала, что обычным путем ее друг ребенка завести не мог ввиду своей нетрадиционной ориентации. В этом звезда призналась в шоу «Секрет на миллион», и откровением это стало даже для ее супруга Сергея Глушко.
«Я хочу поделиться с вами радостной новостью. Я стала биологической мамой дочки. Все хорошо, не переживайте. Знаю, что вы меня поймете, поэтому давайте поговорим обо всем дома», — раскрыла Королева. Оказалось, ее муж не знал подробностей, хотя о появлении дочери у знакомого был в курсе, и даже порадовался за него. Сергей был шокирован этим известием, но сумел взять себя в руки и решил, что все это к лучшему.
Помощь певицы была не просто актом доброй воли — ее друг отблагодарил ее, и она получила внушительную сумму. Хотя он хотел презентовать ей дорогое кольцо, она от него отказалась. Тогда он дал ей 50 биткоинов, что составляет 175 миллионов рублей.
«У меня дочь, но от другого мужчины. Папа моей дочки не Сережа. Отец — мой очень хороший друг. Я осуществила мечту очень хорошего человека — моего друга. И сделала ему подарок в виде прекрасной девочки — дочки. Я подарила ему свою яйцеклетку. Я сама в шоке, но это случилось. Это мой друг, он киевлянин. Он переехал в Америку и достиг невероятных успехов в IT-индустрии. У него была самая большая мечта. Он хотел иметь детей», — отметила она.
Сама Королева тоже видела девочку, когда приезжала в гости, однако ребенок сможет узнать, кто является его матерью, не ранее 16 лет.
Фото: Instagram, Global Look Press