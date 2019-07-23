«Наташа клевая»: Королева устроила зажигательные танцы на съемках клипа Гурцкой

Наташа Королева, Анита Цой и Оксана Пушкина стали героинями нового клипа Дианы Гурцкой на песню «Лучшие подруги». О приглашении на съемку Королева узнала по пути на дачу. Об этом рассказала сама артистка.
«Еду на дачу на расслабоне , звонит мне Диана @d.gurtskaya, заезжай говорит , клип снимаю про НАСТОЯЩИХ , без тебя никак нельзя !!!», - написала Наташа в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.)
На видео подруги Гурцкой отрываются, что говорится, по полной. Но больше всех в роль вошла именно Королева. За кадром слышно одобрение режиссера: «Наташа клевая».
«очень круто,умнички», «Отлично получилось!», «Круто! Девчонки красотки!», - одобрили подписчики.
Напомним, на днях Наташа Королева шокировала публику голым фото, на котором она стояла на голове. Супруг певицы Тарзан в ответ на критику фигуры Наташи ответил, что ему нравится каждый сантиметр ее тела. Вскоре Королева пост из Instagram удалила.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!