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«Наташа клевая»: Королева устроила зажигательные танцы на съемках клипа Гурцкой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наташа Королева с цветами в Чехии

Фото: Instagram
Пляски устроили в Москве на фоне небоскребов.

Наташа Королева, Анита Цой и Оксана Пушкина стали героинями нового клипа Дианы Гурцкой на песню «Лучшие подруги». О приглашении на съемку Королева узнала по пути на дачу. Об этом рассказала сама артистка.

«Еду на дачу на расслабоне , звонит мне Диана @d.gurtskaya, заезжай говорит , клип снимаю про НАСТОЯЩИХ , без тебя никак нельзя !!!», - написала Наташа в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.)

На видео подруги Гурцкой отрываются, что говорится, по полной. Но больше всех в роль вошла именно Королева. За кадром слышно одобрение режиссера: «Наташа клевая».

«очень круто,умнички», «Отлично получилось!», «Круто! Девчонки красотки!», - одобрили подписчики.

Напомним, на днях Наташа Королева шокировала публику голым фото, на котором она стояла на голове. Супруг певицы Тарзан в ответ на критику фигуры Наташи ответил, что ему нравится каждый сантиметр ее тела. Вскоре Королева пост из Instagram удалила.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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