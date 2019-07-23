«Наташа клевая»: Королева устроила зажигательные танцы на съемках клипа Гурцкой

Наташа Королева, Анита Цой и Оксана Пушкина стали героинями нового клипа Дианы Гурцкой на песню «Лучшие подруги». О приглашении на съемку Королева узнала по пути на дачу. Об этом рассказала сама артистка.

«Еду на дачу на расслабоне , звонит мне Диана @d.gurtskaya, заезжай говорит , клип снимаю про НАСТОЯЩИХ , без тебя никак нельзя !!!», - написала Наташа в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.)

На видео подруги Гурцкой отрываются, что говорится, по полной. Но больше всех в роль вошла именно Королева. За кадром слышно одобрение режиссера: «Наташа клевая».