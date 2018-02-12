Фото Натальи Водяновой с прокладкой вызвало бурную реакцию в Сети.

«Да, вы не ошиблись, у меня в руке обычная гигиеническая прокладка. Месячные — это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира. Давайте поговорим об этом», — написала она.

Но вместо одобрения на нее обрушился шквал критики. «Так а мы итак можем все свободно обсуждать! Зачем для этого показывать нас прокладку? Все знают как она выглядит ведь», «А в чем, собственно, проблема? У нас тут часто можно встретить мужчину, покупающего тампоны подруге, у которой внезапно началась менструация», «Зачем это нужно? И так везде эта бесячая реклама с прокладками от которой никуда не деться. Теперь и здесь. Отвратительно», «Я сначала даже не поверила своим глазам!!! Модель мирового масштаба, такой величины, мама 5-х детей, с прокладкой в инстаграм!!! Что происходит! Остановите землю — я сойду», — не поняли Наталью подписчицы.

«Это же прокладка, это не бутылка водки, не автомат Калашникова, даже не сигарета. Я теперь действительно понимаю, как важно говорить и писать об этом даже в родной стране. Спасибо Вам, что открыли глаза на такую серьезную проблему», — прокомментировала модель.

«Наталья, вы не изложили суть проблемы. Поэтому такие споры. А не потому, что люди какие-то не такие в России. Вы, на минуточку, сами отсюда. Как говорится «тема не раскрыта полностью» с вашей стороны. Подумайте именно об этом - пост абсолютно не информативен, учитывая, что большинство даже не слышали о такой проблеме», «А что надо делать? В Индии не пользуются прокладками.....так зачем же нам об этом говорить, может надо говорить об этом непосредственно в Индии? Фри блидинг вот всем рассказывают как это естственно........ абсурд», — раскритиковали данное намерение фолловеры.

Фото: instagram