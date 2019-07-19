Наталью Подольскую вновь заподозрили в беременности после странной позы на фото

Наталья Подольская разместила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена лежащей на лестнице. Руки певицы при этом сложены на животе. Таким необычным снимком Подольская пожелала подписчикам спокойной ночи.
Поклонники сразу принялись гадать, почему их любимица лежит в такой странной позе и прикрывает живот. Сразу же пошли комментарии: «Беременяшка».
При этом дата на снимке указывает на 1998 год, когда Подольской было всего 16 лет. Певица комментариев не дала, когда было сделано фото. Некоторые подписчики отметили, что позу она выбрала неудачную и что артистка могла бы придумать антураж получше.
Наталья Подольская часто подвергается критике со стороны инстаграмщиков. То кому-то не нравится, что Наталья с сыном Артемием слишком худые, то ее обвиняют в неудачно подобранных образах, то уже несколько лет пытаются разглядеть у певицы беременный живот.
Подольской даже пришлось записать видео, на котором она в шутку сообщила, что единственный беременный человек в их семье – ее муж Владимир Пресняков.
Наталья порой дает отпор подписчикам и отмечает, что люди все разные и не стоит зацикливаться на внешности и искать то, чего нет.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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