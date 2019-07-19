Наталью Подольскую вновь заподозрили в беременности после странной позы на фото

Поклонники сразу принялись гадать, почему их любимица лежит в такой странной позе и прикрывает живот. Сразу же пошли комментарии: «Беременяшка».

При этом дата на снимке указывает на 1998 год, когда Подольской было всего 16 лет. Певица комментариев не дала, когда было сделано фото. Некоторые подписчики отметили, что позу она выбрала неудачную и что артистка могла бы придумать антураж получше.