logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Наталью Подольскую вновь заподозрили в беременности после странной позы на фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Наталья Подольская

Фото: Instagram
Певица заинтриговала подписчиков необычным снимком.

Наталья Подольская разместила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена лежащей на лестнице. Руки певицы при этом сложены на животе. Таким необычным снимком Подольская пожелала подписчикам спокойной ночи.

Поклонники сразу принялись гадать, почему их любимица лежит в такой странной позе и прикрывает живот. Сразу же пошли комментарии: «Беременяшка».

При этом дата на снимке указывает на 1998 год, когда Подольской было всего 16 лет. Певица комментариев не дала, когда было сделано фото. Некоторые подписчики отметили, что позу она выбрала неудачную и что артистка могла бы придумать антураж получше.

Наталья Подольская часто подвергается критике со стороны инстаграмщиков. То кому-то не нравится, что Наталья с сыном Артемием слишком худые, то ее обвиняют в неудачно подобранных образах, то уже несколько лет пытаются разглядеть у певицы беременный живот.

Подольской даже пришлось записать видео, на котором она в шутку сообщила, что единственный беременный человек в их семье – ее муж Владимир Пресняков.

Наталья порой дает отпор подписчикам и отмечает, что люди все разные и не стоит зацикливаться на внешности и искать то, чего нет.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!