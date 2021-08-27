Наталью Бочкареву обокрали в Москве — ущерб оценили в 200 тысяч рублей
Наталья Бочкарева стала жертвой ограбления в Москве. Звезда обратилась в полицию после того, как с ее автомобиля Mercedes Gelandewagen, который был припаркован на улице Бочкова в столице, сняли несколько дорогостоящих запчастей. Кроме того, машина осталась без фирменного значка Mercedes.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @natalia_bochkareva_official
Об этом стало известно журналистам издания «Комсомольская правда».
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов просмотрели камеры видеонаблюдения, и неизвестный вор уже объявлен в розыск. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
По оценкам экспертов, автомобилю нанесен ущерб на 200 тысяч рублей.
Ранее в интервью «СтарХиту» Бочкарева с теплотой вспоминала своего наставника Олега Табакова, которому она буквально обязана своей успешной карьерой:
«Я на спор поступила в Нижегородское театральное училище, а когда училась на четвертом курсе, Олег Павлович приехал к нам с творческой встречей. Осмелев, после мастер-класса я заявила, что хочу учиться у него в Москве. А он возьми и пригласи. Доучивалась четвертый курс я все-таки в Нижнем — нельзя было бросить, так как это дипломные спектакли. А потом пересела за парту к Табакову — он меня определил на конец своего второго курса».
Фото: Instagram Натальи Бочкаревой
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