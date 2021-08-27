Наталью Бочкареву обокрали в Москве — ущерб оценили в 200 тысяч рублей

Ранее в интервью «СтарХиту» Бочкарева с теплотой вспоминала своего наставника Олега Табакова, которому она буквально обязана своей успешной карьерой:

«Я на спор поступила в Нижегородское театральное училище, а когда училась на четвертом курсе, Олег Павлович приехал к нам с творческой встречей. Осмелев, после мастер-класса я заявила, что хочу учиться у него в Москве. А он возьми и пригласи. Доучивалась четвертый курс я все-таки в Нижнем — нельзя было бросить, так как это дипломные спектакли. А потом пересела за парту к Табакову — он меня определил на конец своего второго курса».