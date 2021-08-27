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Наталью Бочкареву обокрали в Москве — ущерб оценили в 200 тысяч рублей

Артистка наиболее известна по роли Даши Букиной в популярном сериале «Счастливы вместе». На эту роль она согласилась под покровительством своего наставника, режиссера Олега Табакова, у которого училась.
Наталью Бочкареву обокрали в Москве — ущерб оценили в 200 тысяч рублей

Наталья Бочкарева стала жертвой ограбления в Москве. Звезда обратилась в полицию после того, как с ее автомобиля Mercedes Gelandewagen, который был припаркован на улице Бочкова в столице, сняли несколько дорогостоящих запчастей. Кроме того, машина осталась без фирменного значка Mercedes.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Бочкарева

Фото: @natalia_bochkareva_official

Об этом стало известно журналистам издания «Комсомольская правда».

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов просмотрели камеры видеонаблюдения, и неизвестный вор уже объявлен в розыск. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

По оценкам экспертов, автомобилю нанесен ущерб на 200 тысяч рублей.

Ранее в интервью «СтарХиту» Бочкарева с теплотой вспоминала своего наставника Олега Табакова, которому она буквально обязана своей успешной карьерой:

«Я на спор поступила в Нижегородское театральное училище, а когда училась на четвертом курсе, Олег Павлович приехал к нам с творческой встречей. Осмелев, после мастер-класса я заявила, что хочу учиться у него в Москве. А он возьми и пригласи. Доучивалась четвертый курс я все-таки в Нижнем — нельзя было бросить, так как это дипломные спектакли. А потом пересела за парту к Табакову — он меня определил на конец своего второго курса».

Фото: Instagram Натальи Бочкаревой

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