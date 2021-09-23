Редкий выход с мужем: Водянова в кремовом костюме и в компании Арно посетила выставку в Париже

Наталья Водянова с супругом появились на выставке в современном музее искусства в Париже, устроенной свекром модели Бернаром Арно при непосредственном участии пары. На выставке были собраны экспонаты из Пушкинского музея, Эрмитажа и Третьяковской галереи.

«Никаких слов, только эмоции», — восхищается Наталья, рассказывая поклонникам о прошедшем мероприятии и поделившись кадрами.