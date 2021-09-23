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Редкий выход с мужем: Водянова в кремовом костюме и в компании Арно посетила выставку в Париже

Супермодель и ее супруг Антуан Арно принимали непосредственное участие в организации выставки. Она была устроена по инициативе Бернара Арно. Наталья осталась в восторге от мероприятия и поделилась впечатлениями со своими поклонниками.
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Наталья Водянова

Фото: @natasupernova

Наталья Водянова с супругом появились на выставке в современном музее искусства в Париже, устроенной свекром модели Бернаром Арно при непосредственном участии пары. На выставке были собраны экспонаты из Пушкинского музея, Эрмитажа и Третьяковской галереи.

«Никаких слов, только эмоции», — восхищается Наталья, рассказывая поклонникам о прошедшем мероприятии и поделившись кадрами.

Супермодель, как всегда, поразила всех своей элегантностью и шикарным образом. Наталья примерила объемный кремовый пиджак в сочетании со светлой свободной юбкой в тон.

Образ дополнили черные лодочки на шпильке.

Супруг Натальи Антуан Арно появился в черном костюме. Стоит отметить, что это редкий совместный выход, поскольку Арно нечасто сопровождает супругу на светских мероприятиях.

Антуан Арно и Наталья Водянова поженились в сентябре 2020 года. До этого пара встречалась около 9 лет. У них есть два сына Максим и Роман. Их роман мог бы начаться еще раньше, однако при первой встрече со звездой восхищенный Арно не стал рушить чужое счастье — Водянова была замужем.

Фото: Instagram, Global Look press