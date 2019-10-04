Наталья Водянова с ушками эльфа покорила Сеть: «Прекрасная добрая фея»
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Фото: Instagram
Модель и актриса Наталья Водянова приняла участие в благотворительном балу, который прошел в Лондоне. Образ для мероприятия россиянка продумала до мелочей. На ужине она появилась в образе феи и эльфа одновременно.
Наталья нанесли реалистичный грим в виде острых ушек эльфа. А перед десятками фотокамер Водянова позировала в длинном алом платье с глубоким декольте и шикарных украшениях, подчеркнувших цвет ее глаз.
«Я готова, мои феи и эльфы. Давайте сделаем немного магии для очень хорошего дела», — написала в Водянова в Instagram.
Необычный образ модели привел в восторг ее подписчиков. «Какие ушки», «Глаза сияют ярче бриллиантов», «Добрая фея», «Какая красивая!», - написали они.
Фото: Instagram
Наталья Водянова известна по всему миру не только благодаря карьере модели или актрисы, но и своей благотворительной деятельности. Ее фонд «Обнаженные сердца» уже 15 лет помогает людям с инвалидностью и их семьям. Также Водянова запустила программу «Каждый ребенок достоин семьи»», которая работает для того, чтобы родители не отказывались от детей с врожденными пороками.
Фото и видео: Instagram
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