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Наталья Водянова с ушками эльфа покорила Сеть: «Прекрасная добрая фея»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Водянова

Фото: Instagram

В виде сказочного персонажа она появилась на благотворительном вечере.

Модель и актриса Наталья Водянова приняла участие в благотворительном балу, который прошел в Лондоне. Образ для мероприятия россиянка продумала до мелочей. На ужине она появилась в образе феи и эльфа одновременно.

Наталья нанесли реалистичный грим в виде острых ушек эльфа. А перед десятками фотокамер Водянова позировала в длинном алом платье с глубоким декольте и шикарных украшениях, подчеркнувших цвет ее глаз.

«Я готова, мои феи и эльфы. Давайте сделаем немного магии для очень хорошего дела», — написала в Водянова в Instagram.

Необычный образ модели привел в восторг ее подписчиков. «Какие ушки», «Глаза сияют ярче бриллиантов», «Добрая фея», «Какая красивая!», - написали они.

Фото: Instagram

Наталья Водянова известна по всему миру не только благодаря карьере модели или актрисы, но и своей благотворительной деятельности. Ее фонд «Обнаженные сердца» уже 15 лет помогает людям с инвалидностью и их семьям. Также Водянова запустила программу «Каждый ребенок достоин семьи»», которая работает для того, чтобы родители не отказывались от детей с врожденными пороками.

Фото и видео: Instagram

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