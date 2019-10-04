Наталья Водянова с ушками эльфа покорила Сеть: «Прекрасная добрая фея»

«Я готова, мои феи и эльфы. Давайте сделаем немного магии для очень хорошего дела», — написала в Водянова в Instagram.

Необычный образ модели привел в восторг ее подписчиков. «Какие ушки», «Глаза сияют ярче бриллиантов», «Добрая фея», «Какая красивая!», - написали они.