Наталья Водянова рассказала о смерти любимой бабушки: «Огромная утрата для нас всех»
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Фото: @natasupernova
О своей потере Наталья рассказала в личном блоге:
«Громова (Знахоренко) Лариса Гавриловна, родившаяся 10 ноября 1929 года, ушла из жизни 11 ноября 2021 года, у себя дома, в родном городе Нижнем Новгороде, окруженная любящими детьми, внуками и правнуками. Нет предела милости Господа!».
Водянова очень любила свою бабушку и старалась проводить с ней много времени — Наталья и ее семья навещали ее и собирались на все праздники. Ларису Гавриловну хорошо знали даже подписчики — супермодель часто рассказывала про нее.
Как отмечает Наталья, присутствие внуков — Лукаса, Невы и Виктора, которые приехали к ней в Нижний Новгород, чтобы ее поздравить, — на пару дней продлило жизнь бабушки.
«Во вторник мы застали бабуничку очень плохой, как описывала мама, она хрипло говорила, с лицом каменного цвета и холодными губами, носом, руками... но увидев правнуков и нас всех, задавая вопросы, улыбаясь всем, она воспряла и стала просить воды и любимых конфеток», — пишет Наталья.
Поклонники и коллеги выразили соболезнования Водяновой.
«Сложно представить и осознать, как мне будет ее не хватать, это огромная утрата для всех нас», — написала в посте супермодель.
Фото: Instagram