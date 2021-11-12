Наталья Водянова рассказала о смерти любимой бабушки: «Огромная утрата для нас всех»

Как отмечает Наталья, присутствие внуков — Лукаса, Невы и Виктора, которые приехали к ней в Нижний Новгород, чтобы ее поздравить, — на пару дней продлило жизнь бабушки.

«Во вторник мы застали бабуничку очень плохой, как описывала мама, она хрипло говорила, с лицом каменного цвета и холодными губами, носом, руками... но увидев правнуков и нас всех, задавая вопросы, улыбаясь всем, она воспряла и стала просить воды и любимых конфеток», — пишет Наталья.

Поклонники и коллеги выразили соболезнования Водяновой.

«Сложно представить и осознать, как мне будет ее не хватать, это огромная утрата для всех нас», — написала в посте супермодель.