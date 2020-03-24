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Наталья Водянова обратилась к подросшей красавице-дочери: «Я счастлива наблюдать, какой ты становишься»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Водянова

Фото: Instagram Наталья Водянова

38-летняя Наталья Водянова трогательно поздравила дочь Неву Портман с 14-летием.

Нева Портман — дочь 38-летней супермодели Натальи Водяновой и 51-летнего аристократа Джастина Портмана. Сейчас, когда ее родители больше не вместе, девочка живет с мамой.

«В этот день, 14 лет назад, самый яркий лучик солнца ворвался в мою жизнь. Ты приносишь массу счастья каждому, кто находится рядом с тобой, и я счастлива наблюдать, какой ты становишься. Ты так трогательно заботишься о природе и животных, что по-настоящему вдохновляешь всех нас. Мы верим в твое предназначение и путь, и хотим расти вместе с тобой. Желаем тебе находить настоящую радость и любить твои занятия так же, как в хорошие времена», — обратилась к дочери Наталья Водянова в своем блоге и поделилась подборкой фотографий с героиней дня.

«Мы бесконечно любим тебя и надеемся, что тот шоколадный пирог, который ты готовишь сейчас, будет так же хорош, как он пахнет», — добавила она.

«Какая красивая девочка», «С днем рождения! Вторая фотка просто прелесть», «Какая же она прекрасная. Нежная. Восхитительная! Пусть все мечты сбываются», «Такой она у Вас чудесный котенок! Пусть будет самой счастливой», «Она правда светлая, солнечная, волшебная. Пусть такой же и остается», «Какие чудные у Вас все детки, а Вы выглядите как одна из них», «Красотка, вся в маму! Здоровья, любви, успехов», «Вы самая классная мама на свете для своих детей, пример для подражания для многих девушек, дай Бог Вам здоровья», — комментируют подписчики Натальи.

Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!

Фото и видео: Instagram

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