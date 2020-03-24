Наталья Водянова обратилась к подросшей красавице-дочери: «Я счастлива наблюдать, какой ты становишься»

Нева Портман — дочь 38-летней супермодели Натальи Водяновой и 51-летнего аристократа Джастина Портмана. Сейчас, когда ее родители больше не вместе, девочка живет с мамой.

«В этот день, 14 лет назад, самый яркий лучик солнца ворвался в мою жизнь. Ты приносишь массу счастья каждому, кто находится рядом с тобой, и я счастлива наблюдать, какой ты становишься. Ты так трогательно заботишься о природе и животных, что по-настоящему вдохновляешь всех нас. Мы верим в твое предназначение и путь, и хотим расти вместе с тобой. Желаем тебе находить настоящую радость и любить твои занятия так же, как в хорошие времена», — обратилась к дочери Наталья Водянова в своем блоге и поделилась подборкой фотографий с героиней дня.