Наталья Турецкая обвинила Эвелину Бледанс в разжигании травли

Наталья достаточно долго терпела выпады Эвелины, но сообщения звезды перешли в травлю. Дочь Турецкого попросила актрису остановиться.

«То, что устроила известная на всю страну мама солнечного ребенка, я даже описывать не буду. Травля и клевета чистой воды. Но, как блогер, я ее понимаю. Возможно, я бы на ее месте тоже прорекламировала себя, если бы кто-нибудь высказался на близкую мне тему. Только сделала бы это, конечно, гораздо мягче и интеллигентнее и уж тем более не распространяла бы ложную информацию», — цитирует Наталью Турецкую StarHit.

Напомним, что у Натальи уже есть два ребенка, но она очень давно мечтала о третьем. Забеременеть самой у нее не получалось, пришлось обратиться к процедуре ЭКО. О своем пути звездная наследница рассказывала в соцсети.