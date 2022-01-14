Наталья Турецкая обвинила Эвелину Бледанс в разжигании травли
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
О том, что Наталья приняла тяжелое для себя решение, блогер объявила на странице в инстаграм. Бледанс тут же обрушилась на девушку с критикой. «За что вас жалеть? За то, что вы на протяжении нескольких постов и десятков сториз пытаетесь убедить аудиторию, что дети с особенностями — это мусор, от которого надо безоговорочно избавляться, чтобы они не испортили вам жизнь?» — жестко высказалась в адрес Турецкой актриса.
Наталья достаточно долго терпела выпады Эвелины, но сообщения звезды перешли в травлю. Дочь Турецкого попросила актрису остановиться.
«То, что устроила известная на всю страну мама солнечного ребенка, я даже описывать не буду. Травля и клевета чистой воды. Но, как блогер, я ее понимаю. Возможно, я бы на ее месте тоже прорекламировала себя, если бы кто-нибудь высказался на близкую мне тему. Только сделала бы это, конечно, гораздо мягче и интеллигентнее и уж тем более не распространяла бы ложную информацию», — цитирует Наталью Турецкую StarHit.
Напомним, что у Натальи уже есть два ребенка, но она очень давно мечтала о третьем. Забеременеть самой у нее не получалось, пришлось обратиться к процедуре ЭКО. О своем пути звездная наследница рассказывала в соцсети.
Фото: GlobalLookPress, Instagram