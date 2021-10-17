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Наталья Синдеева разошлась с мужем после 15 лет брака и назвала причину развала семьи

Гендиректор телеканала «Дождь» дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей работе и о личном. Наталья Синдеева, которая всего полтора года назад объявила, что борется со страшным диагнозом, рассказывала, что болезнь сплотила ее и близких, но недавно в ее жизни произошли серьезные перемены.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Синдеева

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Наталья Синдеева в интервью Ирине Шихман призналась, что рассталась с мужем после 15 лет брака.

Генеральный директор телеканала «Дождь» в беседе призналась, что триггером в расставании с супругом Александром и развале семьи стала работа.

«Мы не живем вместе. Не хочу много говорить об этом, но работа сыграла важную роль. Сложно найти первопричину. Мы же в начале все вместе делали. Было клево, Саша участвовал во всех обсуждениях. Он стратег и у него всегда много идей. Но мне было с ним очень сложно, потому что мы две альфы. В какой-то момент я стала обижаться, потому что он поддавливал. И он обижался на меня, когда я отодвигала его в некоторых вопросах», — призналась Наталья.

Наталья Синдеева и банкир Александр Винокуров познакомились в 2005 году. Через год они сыграли свадьбу в Петергофе. В 2009-м у супругов родилась дочь Саша. У продюсера также есть взрослый сын Лука.

Для Синдеевой брак стал третьим. Она рассказывала, что Александр стал для нее воплощением женской мечты. Ведь она всегда мечтала о чутком мужчине рядом, которым тогда оказался Александр.

Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press