Наталья Синдеева разошлась с мужем после 15 лет брака и назвала причину развала семьи

Генеральный директор телеканала «Дождь» в беседе призналась, что триггером в расставании с супругом Александром и развале семьи стала работа.

«Мы не живем вместе. Не хочу много говорить об этом, но работа сыграла важную роль. Сложно найти первопричину. Мы же в начале все вместе делали. Было клево, Саша участвовал во всех обсуждениях. Он стратег и у него всегда много идей. Но мне было с ним очень сложно, потому что мы две альфы. В какой-то момент я стала обижаться, потому что он поддавливал. И он обижался на меня, когда я отодвигала его в некоторых вопросах», — призналась Наталья.

Наталья Синдеева и банкир Александр Винокуров познакомились в 2005 году. Через год они сыграли свадьбу в Петергофе. В 2009-м у супругов родилась дочь Саша. У продюсера также есть взрослый сын Лука.

Для Синдеевой брак стал третьим. Она рассказывала, что Александр стал для нее воплощением женской мечты. Ведь она всегда мечтала о чутком мужчине рядом, которым тогда оказался Александр.