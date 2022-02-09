Наталья Синдеева раскрыла подробности конфликта с Ксенией Собчак

«С утра Ксения мне написала очень хорошее поздравление, очень какое-то теплое. Если бы в тот момент у меня бы было какое-то время, я бы могла ей ответить и сказать "Хорошо, вечером увидимся" и тогда бы это всплыло раньше, что, оказывается она не получила от меня приглашения», — объясняет Наталья. Также она отметила, что Ксения несколько раз пропускала подобные праздники, даже получая приглашения, но не позвать ее было нельзя.

По словам Синдеевой, разъяренная Собчак закидала ее телефонными звонками и сообщениями с претензиями, не поверив в версию Натальи. Девушки лично встретились, чтобы выяснить отношения, но в итоге ни к чему не пришли. Хозяйке медиахолдинга не понравилось, что Собчак вынесла их конфликт в публичную плоскость. Наталья подчеркнула, что это был первый серьезный конфликт между ними за много лет.

«Мы потом помирились с Ксенией. Я могу сказать, что я, в целом, очень быстро отходчивый человек. Я не держу зла, я быстро прощаю обиды», — пояснила Наталья Синдеева. Она добавила, что не хотела делать первый шаг к примирению, поскольку не считала себя виноватой, и рада, что его сделала Ксения. Девушки спокойно обсудили произошедшее и признались друг другу, что очень переживали из-за конфликта. «Мы точно не чужие друг другу люди», — сказала Синдеева в ответ на вопрос, в каких отношениях она находится с Собчак.

В этом же интервью Наталья поделилась, как отреагировала на свою онкологию. «Я понимаю, что нельзя раскисать, когда оказываешься перед сложным выбором. Только твоя сила воли может что-то поменять», — сказала женщина. По ее словам, она понимала, что надо взять себя в руки и идти дальше. Женщина убеждена, что в ее случае болезнь носит психосоматический характер и связана с высоким уровнем стресса. Напомним, что в конце 2019 года у нее диагностировали рак груди.