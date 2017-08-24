Певица дала интервью, в котором объяснила, почему в ее Instagram так много откровенных фото.

Популярная певица 90-х годов Наталья Штурм в минувшем году триумфально вернулась в отечественный шоу-бизнес и вмиг стала одной из самых обсуждаемых персон. Причиной тому стало большое количество фотографий в Instagram скандально известной артистки, на которых она позирует в минимуме одежды. Грудь Штурм, прикрытую лососем, марципанами и красными перцами, не обсуждал, наверное, только ленивый. В недавнем интервью порталу StarHit певица ответила на самый популярный вопрос — для чего она это делает.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Авг 24, 2017 at 11:55 PDT

«Знаете, я всю жизнь пела, писала книги, интервью всегда были с эротическо-романтическим уклоном. Я снималась на обложках журналов в сексуальных нарядах, и меня неизменно называли секс-символом отечественного шоу-бизнеса. Так что нет ничего нового в обнаженных фотографиях в Инстаграме. Я всегда стремилась показать себя во всей красе», — цитирует Наталью портал. Певица подчеркивает, что артист не имеет возраста, поэтому она спокойно раздевается на камеру в 51 год. Кроме того, Штурм рассказала об «эротических открытках» — именно так она охарактеризовала фотографии с различными предметами на груди: «В каждой новой стране я с помощью какого-то предмета (хамон, перцы, герань, марципаны, лосось) демонстрирую эротическую открытку данной страны. Тут есть и юмор, и сарказм, и стеб. Но меня это развлекает! Я демонстрирую не продукт на себе, а себя в отличной физической форме». Секретов отличной формы у певицы нет — фитнес, здоровый образ жизни и частый отдых. Кроме того, Наталья не скрывает, что прибегает к косметологическим процедурам.

Исполнительница хита «Школьный роман» отмечает, что ее детей (13-летнего Арсения и 28-летнюю Елену) откровенные фотографии не смущают: «Сын, например, мечтает стать бизнесменом, все его мысли уже заняты делами, учебой. Школа занимает практически все его время. К тому же, у Арсения нет Инстаграма, поэтому большую часть провокационных фотографий он даже не видел». Говоря о личной жизни, Наталья отметила, что ей влюбиться крайне сложно и замуж она не собирается: «Очень хочется видеть рядом с собой великодушного, умного мужчину, который догадается смотреть не на меня, а в одну сторону со мной. Мечтаю сказать кому-то «я тебя люблю», но пока нет такого человека». Однако пользователи Сети уверены, что сердце певицы несвободно — в ее Instagram часто появляются фотографии в компании мужчины, чье лицо артистка предпочитает скрывать.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Янв 6, 2018 at 1:33 PST