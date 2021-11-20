Наталья Штурм высказалась в поддержку Марины Хлебниковой и рассказала о ее состоянии

Наталья рассказала, что не может не думать о случившемся и не представляет, какую боль испытывает Хлебникова в данный момент.

«Солнышко мое, вставай! Верю, что общая молитва за здоровье и жизнь Марины Хлебниковой поможет. Получилось с одной Мариной, певицей МакSим — получится и с нашей Мариной. Вторые сутки пытаюсь отключить воображение и не могу. Как представлю ее боль… Не дай бог никому. Она и так вся живой нерв, беззащитная, худенькая… С ее мышечной массой такой ожог это сразу кость… И наверняка она в одежде лежала, одежда приклеилась и ее срезали с кожей… Не могу не думать, пытаюсь, но не получается. Капля масла со сковородки стрельнет — мы с криком руку отдергиваем и бежим мазать. С кем не было, помните это ощущение. А тут…. Вся надежда на врачей, на организм Марины и на ваши молитвы. Встань, сказал Иисус, ибо Вера исцелит тебя... и мы еще споем!» — написала певица.

На данный момент состояние артистки оценивается как крайне тяжелое. Для того чтобы восстановление проходило быстрее и качественнее, врачи решили ввести Марину в кому.