Наталья Штурм прокомментировала слухи о том, что она родила дочь от Александра Новикова
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nataliashturm
Наталья Штурм прокомментировала слухи о том, что она родила свою старшую дочь от известного шансонье Александра Новикова. Ранее в одном из интервью их роман описала вдова поэта Михаила Танича Лидия Козлова и отметила, что он просил для певицы песни у ее мужа.
«Лидия Николаевна - пожилой человек. Люди в этом возрасте иногда путают ситуацию. Я действительно исполняла песню на стихи Танича, но заплатила за нее сама. Отдала только за текст две с половиной тысячи долларов. Обидно за Александра Васильевича. Он что - творческий импотент, который сам не мог написать мне хороших песен? Он написал для меня сорок прекрасных произведений. Новиков в жизни бы не пошел к другому автору просить для меня песни», - рассказала она «Собеседнику».
Певица призналась, что ее раздражают вопросы о ее связи с Новиковым, и все это отражается на жизни ее дочери.
«Всю жизнь все считают, что моя дочь родилась от Новикова. Весь шоу-бизнес уже двадцать с лишним лет об этом говорит. Видимо, сам Новиков тоже так считает, что от него, раз не удалил это все из Википедии. Что я могу сделать? Я не хочу говорить на эту тему. Позвоните Александру Васильевичу и спросите у него: что вы мне вопросы задаете? В моей интернет-биографии такой информации нет. Все эти слухи больно бьют и по мне, и по моей дочери. Она у меня раз спрашивала: «Мама, это что?» Я должна постоянно оправдываться, объяснять. Не только ей, а вообще всем», — жалуется звезда.
Фото: Instagram