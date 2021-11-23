Наталья Штурм прокомментировала слухи о том, что она родила дочь от Александра Новикова

Наталья Штурм прокомментировала слухи о том, что она родила свою старшую дочь от известного шансонье Александра Новикова. Ранее в одном из интервью их роман описала вдова поэта Михаила Танича Лидия Козлова и отметила, что он просил для певицы песни у ее мужа.

«Лидия Николаевна - пожилой человек. Люди в этом возрасте иногда путают ситуацию. Я действительно исполняла песню на стихи Танича, но заплатила за нее сама. Отдала только за текст две с половиной тысячи долларов. Обидно за Александра Васильевича. Он что - творческий импотент, который сам не мог написать мне хороших песен? Он написал для меня сорок прекрасных произведений. Новиков в жизни бы не пошел к другому автору просить для меня песни», - рассказала она «Собеседнику».