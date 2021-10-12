Наталья Штурм пожаловалась на сына, который ее бросил и не выходит на связь
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nataliashturm
Наталья Штурм очень переживает из-за плохих отношений с сыном Арсением. Молодой человек давно прервал общение с матерью по просьбе отца – ему кажется, что Наталья ведет неправильный образ жизни.
«Меня не жалеет никто. А так хочется, чтобы кто-то пожалел и сделал мою жизнь ненагруженной, легкой. Я уже сколько лет тяну за всех! И благодарность только от Лены. Сын вообще канул в неизвестном направлении. Если бы я за это время скончалась, он бы даже и не узнал про это. Давайте смотреть реально на вещи. Раз он не общается, значит, не знает, что со мной. То есть он мог узнать только из прессы, что матери больше нет. Что это означат? Что человеку просто наплевать?», – рассказала Наталья в эфире в Instagram, не сумев сдержать рыданий.
Она считает, что сын должен интересоваться жизнью и состоянием своей матери.
«У меня как-то спросили: «Ты – гордая? Или ты все понимаешь и готова принять его в любой момент?» – вздыхает Наталья. – Я много раз об этом думала. Я все-таки гордая, я не могу. Умом понимаю, что это неправильно. Но, если человек любит, он должен интересоваться, как живет твоя мама. Как интересуюсь я на протяжении сорока лет у своей мамы. Хотя это ничего не дает. Ей все равно все не так», – заявила она.
Фото: Instagram