Наталья Штурм пожаловалась на сына, который ее бросил и не выходит на связь

Наталья Штурм очень переживает из-за плохих отношений с сыном Арсением. Молодой человек давно прервал общение с матерью по просьбе отца – ему кажется, что Наталья ведет неправильный образ жизни.

«Меня не жалеет никто. А так хочется, чтобы кто-то пожалел и сделал мою жизнь ненагруженной, легкой. Я уже сколько лет тяну за всех! И благодарность только от Лены. Сын вообще канул в неизвестном направлении. Если бы я за это время скончалась, он бы даже и не узнал про это. Давайте смотреть реально на вещи. Раз он не общается, значит, не знает, что со мной. То есть он мог узнать только из прессы, что матери больше нет. Что это означат? Что человеку просто наплевать?», – рассказала Наталья в эфире в Instagram, не сумев сдержать рыданий.