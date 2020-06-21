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Наталья Штурм показала свои роскошные формы в купальнике

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Наталья Штурм

Фото: Instagram/ @nataliashturm

Певица решила отдохнуть на природе и искупаться.

Наталья Штурм привыкла быть в центре внимания. Даже в свои 53 года артистка не считает, что должна скрывать тело от окружающих и с удовольствием позирует перед камерой в экстравагантных и даже пикантных нарядах. На это раз исполнительница хита «Окончен школьный роман» решила порадовать подписчиков новыми фотографиями с отдыха. Певица предстала перед публикой в ярко-синем купальнике с цветными вставками.

«Вода, воздух, свобода... #🌍 #🌈 #freedom», - прокомментировала коллекцию снимков артистка.

«Крупным планом! реально крутейшее селфи! просто не удержался, чтобы написать! очень гармонично и красиво!», «Наташ какое тело роскошное🔥👍🔥👍🔥», «Божественно шикарная женщина!👍🔥😉», - радуются новым фотографиям подписчики Натальи.

Наталья Штурм - российская певица, которая прославилась песней «Окончен школьный роман». Артистка два раза была замужем. От первого мужа у нее родилась дочь Елена. От второго - сын Арсений. В 2019 году на свет появился внук певицы Даниэль, с которым новоиспеченная бабушка проводит много времени.

Фото и видео: Instagram/@nataliashturm

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