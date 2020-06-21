Наталья Штурм показала свои роскошные формы в купальнике

Наталья Штурм привыкла быть в центре внимания. Даже в свои 53 года артистка не считает, что должна скрывать тело от окружающих и с удовольствием позирует перед камерой в экстравагантных и даже пикантных нарядах. На это раз исполнительница хита «Окончен школьный роман» решила порадовать подписчиков новыми фотографиями с отдыха. Певица предстала перед публикой в ярко-синем купальнике с цветными вставками.