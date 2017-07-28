51-летняя Наталья Штурм представила публике автора ее обнаженных снимков

Прославившаяся своими обнаженными снимками певица Наталья Штурм огорчила поклонников своего таланта. «Сегодня мы сделали фотосессию "Прощай, Болгария"», — сообщила она и представила миру автора нашумевших фотографий.

Молодого человека зовут Максим. «Не подумайте ничего такого, у нас дружеские отношения», — скромно улыбается звезда 90-х фотографу, нежно обнимающему ее за талию.

Ценители дерзких фотографий могут позавидовать другу певицы: ведь он видел ее тело без ретуши, в самых разных позах, возможно намного более откровенных, нежели те, что оказались в Сети.

Фото: instagram.com