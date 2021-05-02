Наталья Штурм поддержала Константина Меладзе после обвинений в домогательствах

Не утихают обсуждения высказываний 42-летней Ани Лорак в адрес Константина Меладзе. На защиту певицы встала украинская коллега Ольга Полякова, которая поверила звезде, и рассказала, что получала такое же предложение от продюсера.

Певица Наталья Штурм в своем личном блоге прокомментировала осуждения девушек и встала на сторону "гения" Меладзе. Артистка отметила, что девушки должны быть горды тем, что такой человек, как Константин обратил на них внимание. Ведь у него хороший вкус, и не каждая получает подобное предложение.

"Я думаю, не все обстоит так, как жалуются девушки. Кто такая украинская певица Полякова никто в России не знает. Нужно было соглашаться. У Ани Лорак хороший голосовой аппарат и крепкий репертуар. Именно Константин Меладзе мог ее научить петь с душой. Но не дала научить. Кто следующий? Анна Седакова... отказала... кому-то... ну ок, предположим. Слабо верится, но правду мы не узнаем. Вероятнее, что Меладзе отказал, у него хороший вкус." – написала Штурм.