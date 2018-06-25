Наталья Штурм голой грудью поддержала российских болельщиков

Певица Наталья Штурм решила провести часть своего лета в Танзании. Сегодня выдался не самый радужный день для болельщицы: когда она пришла в спортбар, все его посетители поддерживали противника нашей сборной. Поражение российский сборной в матче с Уругваем побудило певицу на яркий жест.

«Чтоб не расстраивались за футбол, я вам радость в пост). Пришла в бар где все смотрят футбол и болеют за ... Уругвай. Это оч неприятно, когда все хлопают, кричат fuck и радуются, что забили в "твои" ворота. Я выдержала только первый тайм и скорее к вам, мои любимчики, утешать вас не словом, а делом», — написала она под галереей с откровенными снимками в Instagram.