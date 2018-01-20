Певица опубликовала новый снимок в Instagram.

У многих отечественных знаменитостей стало традицией проводить новогодние каникулы в теплых странах. А по возвращении они часто вспоминают долгожданный отдых и делятся фотографиями с заморских пляжей в социальных сетях. 47-летняя певица Наталья Сенчукова не стала исключением.

Сегодня в ее Instagram появилось архивное отпускное фото в бикини, подчеркнувшем ее стройную фигуру и необычную татуировку на животе. «Едем на работу по заснеженным дорогам Воронежской области,а в голове только одна картинка ☺️c @allamba», — подписала кадр Сенчукова. Пользователи Сети восхитились фигурой исполнительницы: «Фигурка у вас конечно! Супер!»