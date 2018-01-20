72-летняя советская актриса Наталья Селезнева стала героиней телепередачи Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Звезда советских комедий «Операция «Ы», «Иван Васильевич меняет профессию», «Импотент» Наталья Селезнева призналась, что в 1970-х перенесла сложнейшую хирургическую операцию на щитовидной железе. Врачи объяснили актрисе, что им пришлось практически отделить ее голову от тела, а затем вернуть на место.

«Я болела долго и сильно. У меня была тяжелая операция на щитовидной железе. Мне практически отрезали голову, а потом заново пришили. Я думаю, это была расплата за грехи. Я потеряла голос, после операции у меня была перерезана связка. Доктор сообщил, что все, что в профессию я не вернусь. Сипела как трещотка», — заявила Селезнева в эфире телепрограммы «Судьба человека».