Наталья Селезнева о перенесенной сложной операции: «Медики отрезали мне голову и пришили ее обратно»
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72-летняя советская актриса Наталья Селезнева стала героиней телепередачи Бориса Корчевникова «Судьба человека».
Звезда советских комедий «Операция «Ы», «Иван Васильевич меняет профессию», «Импотент» Наталья Селезнева призналась, что в 1970-х перенесла сложнейшую хирургическую операцию на щитовидной железе. Врачи объяснили актрисе, что им пришлось практически отделить ее голову от тела, а затем вернуть на место.
«Я болела долго и сильно. У меня была тяжелая операция на щитовидной железе. Мне практически отрезали голову, а потом заново пришили. Я думаю, это была расплата за грехи. Я потеряла голос, после операции у меня была перерезана связка. Доктор сообщил, что все, что в профессию я не вернусь. Сипела как трещотка», — заявила Селезнева в эфире телепрограммы «Судьба человека».
Наталья Игоревна объяснила, в каких именно грехах, на ее взгляд, она была виновна: за несколько лет до вышеописанной операции она увела из семьи актера Владимира Андреева, за которого потом вышла замуж. «Я готова была бороться за свое, как тигрица. Я не хотела размышлять, не хотела думать ни о чем, кроме своего счастья», — отметила Селезнева. Наталья Игоревна и Владимир Алексеевич женаты уже почти 50 лет, у них есть взрослый сын Егор и два внука.
Фото: Global Look Press