Наталья Рудова считает, что женщины изменяют по любви: «Это честнее, чем у мужчин»ы
«Женщины предают, когда у них появляются чувства к другому. Чувства бесконтрольны. Мы не можем вырвать себе сердце или остановить его. Это честнее, чем у мужчины. Мужчины предают чаще, чтобы самоутвердиться, вот это по-настоящему печально. Это слабость», — рассказала звезда сериала «Татьянин день» в своем Instagram.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: City News Moskva/Global Look Press
Актриса уверена, что только сильное чувство может сподвигнуть женщину на такой шаг.
Сама актриса не была замечена в громких романах, никогда не была замужем и не имеет детей.
Однако в прессе ей не раз приписывали отношения со многими знаменитыми мужчинами, а также олигархами, но артистка не комментировала слухи.
Фото и видео: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram