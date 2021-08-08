passion.ru

Наталья Рудова считает, что женщины изменяют по любви: «Это честнее, чем у мужчин»ы

38-летняя российская актриса активно ведет социальные сети, где часто высказывает свое мнение по поводу отношений, хотя свою личную жизнь тщательно скрывает от посторонних глаз. Рудова выступает против измен, но уверена, что у мужчин и женщин на предательство абсолютно разные причины.
Наталья Рудова считает, что женщины изменяют по любви: «Это честнее, чем у мужчин»ы

«Женщины предают, когда у них появляются чувства к другому. Чувства бесконтрольны. Мы не можем вырвать себе сердце или остановить его. Это честнее, чем у мужчины. Мужчины предают чаще, чтобы самоутвердиться, вот это по-настоящему печально. Это слабость», — рассказала звезда сериала «Татьянин день» в своем Instagram.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Наталья Рудова на мероприятии

Фото: City News Moskva/Global Look Press

Актриса уверена, что только сильное чувство может сподвигнуть женщину на такой шаг.

Наталья Рудова танцует

Сама актриса не была замечена в громких романах, никогда не была замужем и не имеет детей.

Однако в прессе ей не раз приписывали отношения со многими знаменитыми мужчинами, а также олигархами, но артистка не комментировала слухи.

Фото и видео: Global Look Press

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram