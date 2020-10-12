Наталья Рудова порадовала поклонников очень откровенным летним платьем
Фото: www.instagram.com/rudovanata/?hl=ru
Актриса Наталья Рудова порадовала своих поклонников очень откровенным летним платьем. Девушка выбрала яркое ультракороткое желтое платье с цветочным принтом. Платье на тонких бретелях подчеркивает фигуру актрисы – роскошное декольте и талию, а длина демонстрирует стройные ноги.
Поклонникам актрисы такое платье пришлось очень по душе. Девушку буквально засыпали комплиментами в комментариях.
«Приятно смотреть на красивого человека», «Вообще другая стала и, не узнать!», «Вы до безумия красивы, просто фантастически прекрасны», «Натусик! Ты просто неземная!!!», «Красивое платье и Наташа молодец» – пишут в комментариях актрисе.
Некоторые, однако, нашли наряд чересчур откровенным, и посоветовали актрисе выбрать что-нибудь поскромнее.
Образы Натальи, которые она публикует в своем Instagram, часто сталкиваются с неоднозначной реакцией со стороны ее подписчиков. Нередко поклонники осуждают девушку за наряд, подобранный не совсем по фигуре, или слишком, по их мнению, откровенный.
Фото и видео: Instagram Натальи Рудовой
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