Наталья Рудова порадовала поклонников очень откровенным летним платьем

Актриса Наталья Рудова порадовала своих поклонников очень откровенным летним платьем. Девушка выбрала яркое ультракороткое желтое платье с цветочным принтом. Платье на тонких бретелях подчеркивает фигуру актрисы – роскошное декольте и талию, а длина демонстрирует стройные ноги.

Поклонникам актрисы такое платье пришлось очень по душе. Девушку буквально засыпали комплиментами в комментариях.