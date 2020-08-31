Наталья Рудова показала яркие фото своей молодости: «Порой нечего было есть, но всегда было чем жить!»

37-летняя Наталья Рудова поделилась с подписчиками в Instagram фото из семейного альбома. Актриса и телеведущая показала, какой яркой была ее жизнь в школьные и студенческие годы.

«Ловите очередную порцию фоток из прошлого. Какая крутая у меня жизнь! Нам порой нечего было есть, но нам всегда было о чем жить! Мы набивали шишки и синяки только на своем опыте, потому что это было тру! Мы грызли и грызем землю без чьей-либо помощи! Спасибо за этот бесценный опыт! Я люблю свой каждый шрам. Какая же крутая штука жизнь! Никогда не останавливайтесь, не буксуйте, идите вперед, никого не слушая! Все у вас будет круто!

P.s. (фото со школы и театрального, и, конечно же, самые замшелые стены в общаге, зацените фото где я снегурка, это на кухне в общаге. Еще прошу отметить мои шикарные носик и губки, которые всегда у меня были прекрасны. Это для пабликов. А первое фото со съемок, это грим. Отпускаем прошлое. Двигаемся дальше», — рассказала историю Наталья.