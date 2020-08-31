Наталья Рудова показала яркие фото своей молодости: «Порой нечего было есть, но всегда было чем жить!»

Наталья Рудова показала яркие фото своей молодости: «Порой нечего было есть, но всегда было чем жить!»
Фото: www.instagram.com/rudovanata/
37-летняя Наталья Рудова поделилась с подписчиками в Instagram фото из семейного альбома. Актриса и телеведущая показала, какой яркой была ее жизнь в школьные и студенческие годы.
«Ловите очередную порцию фоток из прошлого. Какая крутая у меня жизнь! Нам порой нечего было есть, но нам всегда было о чем жить! Мы набивали шишки и синяки только на своем опыте, потому что это было тру! Мы грызли и грызем землю без чьей-либо помощи! Спасибо за этот бесценный опыт! Я люблю свой каждый шрам. Какая же крутая штука жизнь! Никогда не останавливайтесь, не буксуйте, идите вперед, никого не слушая! Все у вас будет круто!
P.s. (фото со школы и театрального, и, конечно же, самые замшелые стены в общаге, зацените фото где я снегурка, это на кухне в общаге. Еще прошу отметить мои шикарные носик и губки, которые всегда у меня были прекрасны. Это для пабликов. А первое фото со съемок, это грим. Отпускаем прошлое. Двигаемся дальше», — рассказала историю Наталья.
«Точно, оказывается, из гадкого утенка вырастает лебедь. Вот и не верь сказкам после этого», «Я чуть чаем не подавилась», «Вообще здорово. Ты настоящая красавица. Так держать ! Утерла всем носы!», «Красивая девочка всегда и везде», «Даааа, общажная кухня — это отдельная жизнь, проходили», «С каждым годом все краше и краше», — прокомментировали фото актрисы.
В последние недели имя Натальи Рудовой не пропадает из новостей из-за того, что ее подозревают в беременности. Ее засняли с округлившимся животом, когда она выходила из машины, а после приписали роман с известным ресторатором. Наталья опровергла все слухи о том, что скоро станет мамой.
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Фото и видео: Instagram Натальи Рудовой
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