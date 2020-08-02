Наталья Рудова показала, как выглядела, когда приехала покорять Москву: дорога длиной в 25 лет
Фото: Instagram/ @rudovanata
Сегодня Наталье Рудовой 37 лет. Она успешная и узнаваемая актриса, которую любит публика. Похоже, на выходных звезда решила предаться ностальгии и поделилась с подписчиками фотографиями, на которых запечатлена совсем юной.
На одном из снимков 12-летняя Наталья обнимает соседскую собаку, на другом уже студенткой празднует день рождения подруги в общежитии. Рудова показала целых 10 снимков, на которых запечатлена в самом разном настроении и при самых разных обстоятельствах.
Наталья Рудова - российская актриса, которая прославилась благодаря сериалам «Универ. Новая общага» и «Татьянин день». В 2003 году после окончания училища будущая звезда приехала покорять столицу из Иваново. В 2005 году девушка начала сниматься в кино. О личной жизни актисы почти ничего неизвестно. Имена своих избранников Рудова предпочитает не афишировать.
Фото и видео: Instagram/@rudovanata
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