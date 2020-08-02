Наталья Рудова показала, как выглядела, когда приехала покорять Москву: дорога длиной в 25 лет

Наталья Рудова - российская актриса, которая прославилась благодаря сериалам «Универ. Новая общага» и «Татьянин день». В 2003 году после окончания училища будущая звезда приехала покорять столицу из Иваново. В 2005 году девушка начала сниматься в кино. О личной жизни актисы почти ничего неизвестно. Имена своих избранников Рудова предпочитает не афишировать.