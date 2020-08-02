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Наталья Рудова показала, как выглядела, когда приехала покорять Москву: дорога длиной в 25 лет

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Наталья Рудова в белом топе

Фото: Instagram/ @rudovanata

Звезда сериала «Универ. Новая общага» поделилась с подписчиками снимками из детства и юности.

Сегодня Наталье Рудовой 37 лет. Она успешная и узнаваемая актриса, которую любит публика. Похоже, на выходных звезда решила предаться ностальгии и поделилась с подписчиками фотографиями, на которых запечатлена совсем юной.

На одном из снимков 12-летняя Наталья обнимает соседскую собаку, на другом уже студенткой празднует день рождения подруги в общежитии. Рудова показала целых 10 снимков, на которых запечатлена в самом разном настроении и при самых разных обстоятельствах.

Наталья Рудова на праздновании дня рождения подруги в общежитии
Instagram/ @rudovanata
Наталья Рудова в комнате страха
Instagram/ @rudovanata

Наталья Рудова - российская актриса, которая прославилась благодаря сериалам «Универ. Новая общага» и «Татьянин день». В 2003 году после окончания училища будущая звезда приехала покорять столицу из Иваново. В 2005 году девушка начала сниматься в кино. О личной жизни актисы почти ничего неизвестно. Имена своих избранников Рудова предпочитает не афишировать.

Фото и видео: Instagram/@rudovanata

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