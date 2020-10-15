Наталья Рудова дразнит поклонников дерзким мини
Фото: www.instagram.com/rudovanata/
Наталья Рудова дразнит поклонников дерзким мини и демонстрирует стройные ноги. В своем микроблоге в Instagram она опубликовала фотографии с прогулки по Москве.
Аутфит актриса составила яркий – на ней очень короткое платье с цветочным принтом, которые она сочетает с грубыми ботинками. Чтобы не замерзнуть, Наталья накинула черную косуху.
«Ретроградный Меркурий-встречайте! Сегодня точно понеслась! А у вас?», — подписала фотографию Рудова.
Образы, в которых сочетаются нежные и романтичные платья, и грубые ботинки, являются одними из наиболее любимых для актрисы.
Подписчики, которые следят за модными экспериментами Рудовой, ее образ оценили.
«Невероятная Красивая и Милая!! Просто Суууперрр выглядите!», «Привет, Наташ, косушка идёт, ножки дополняют», «Просто лучшая всегда и во всем».
Следующим постом актриса похвасталась обновкой — она сделала маленькую татуировку на шее. Видео самого процесса нанесения татуировки она поделилась в своем Instagram. Подписчики в комментариях отметили, что ее татуировка напомнила про фильм «Матрица».
Фото и видео: Instagram Натальи Рудовой
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