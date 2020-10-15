Наталья Рудова дразнит поклонников дерзким мини

«Ретроградный Меркурий-встречайте! Сегодня точно понеслась! А у вас?», — подписала фотографию Рудова.

Образы, в которых сочетаются нежные и романтичные платья, и грубые ботинки, являются одними из наиболее любимых для актрисы.

Подписчики, которые следят за модными экспериментами Рудовой, ее образ оценили.

«Невероятная Красивая и Милая!! Просто Суууперрр выглядите!», «Привет, Наташ, косушка идёт, ножки дополняют», «Просто лучшая всегда и во всем».

Следующим постом актриса похвасталась обновкой — она сделала маленькую татуировку на шее. Видео самого процесса нанесения татуировки она поделилась в своем Instagram. Подписчики в комментариях отметили, что ее татуировка напомнила про фильм «Матрица».