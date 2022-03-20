Наталья Подольская вместе с детьми покинула столицу, но не Россию
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Весна в Москве в этом году запозднилась. Несмотря на прекрасные солнечные дни, в столице продолжает стоять минусовая температура, а снег в некоторых местах будто и не думает таять. Многие российские звезды предпочитают скоротать уход холодного сезона в более теплых местах. Так, внук Пугачевой Никита Пресняков решил позаниматься фрирайдом в Сочи. По словам музыканта, активный отдых в заснеженных горах с теплым солнцем был его давней мечтой. Российский актер собрался с друзьями на отдых и проводит счастливые дни. «Это один из лучших дней в моей жизни!» — написал в своем телеграм-канале артист.
На российский отдых в Роза-Хутор также отправилась вместе с детьми Наталья Подольская. На данный момент неизвестно, отправился ли с семьей Владимир Пресняков, однако отсутствие мужа не дает певицы грустить. Она радостно похвасталась видом из окна своего отеля: «Очень красиво!»
Фото и видео: Global look press, Passion.ru, Telegram, личный микроблог Натальи Подольской