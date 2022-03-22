Наталья Подольская в день рождения мамы показала трогательные фото из семейного альбома

Наталья Подольская поздравила маму с праздником в своем Telegram-канале. «Доброе утро, друзья! Сегодня у моей мамулечки день рождения! Я ее безумно люблю! Она всегда была мне другом и, как говорится, partner in crime (партнер в преступлении). Только благодаря ей я стала той, кем стала — певицей. По-моему, для мамы такие слова — это одни из самых глобальных слов в жизни! Но это чистая правда. Она всегда во всем меня поддерживала. Самая добрая, отзывчивая и мудрая мама на свете», — написала Наталья.

Звезда опубликовала несколько снимков с мамой из семейного альбома. Подписчики присоединились к поздравлениям в комментариях и отметили, что родительница Подольской отлично выглядит. «Невероятно трогательные фото», «Всего самого наилучшего всей вашей семье», «Крепкого здоровья маме», «Самая дружная семья в шоу-бизнесе», «Какие вы все красивые», «Чудные семейные фото», «Какие вы милые и позитивные», — пишут поклонники артистки в комментариях.