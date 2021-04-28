Наталья Подольская тратит на отдых на Мальдивах 300 тысяч в день

Наталья Подольская, ее супруг Владимир Пресняков и двое их сыновей, Артем и Иван, отлично проводят время на Мальдивах. Певица каждый день делится фотографиями с курорта, и поклонники одобрительно отмечают, что после родов и упорной работы она заслужила отдых.

Для того, чтобы провести время с семьей, певица выбрала шикарную виллу с собственным бассейном, огромным садом вокруг него, и с зоной отдыха, большим внутренним двором, террасой и, конечно, выходом к океану. Как выяснили журналисты, стоимость проживания на такой вилле в сутки обходится отдыхающим в среднем в 300 тысяч рублей. Об этом пишет «Экономика сегодня».

В блоге певицы поклонники отмечают, что у Натальи прекрасная фигура, и часто интересуются, тяжело ли ей приходится на отдыхе с двумя маленькими детьми, особенно с младшим Ваней, которому совсем недавно исполнилось 6 месяцев.

В отличие от многих звезд, Владимир Пресняков и Наталья Подольская не стали прятать малыша от публики и поделились радостной новостью сразу после его рождения. С тех пор Наталья активно делится в своем блоге подробностями своего материнства.